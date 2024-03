Sedi auliche delle istituzioni aperte al pubblico in tre date

Il 25 aprile, anniversario della Liberazione, il 2 giugno, festa della Repubblica, e il 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, cinque istituzioni pubbliche che hanno sede in edifici storici torinesi apriranno le loro porte al pubblico. L'iniziativa è promossa dalla Città di Torino - presidenza del Consiglio comunale e dalla Prefettura di Torino, con la collaborazione della Città metropolitana di Torino, di Turismo Torino e Provincia e, per il Ministero della Cultura, dei Musei Reali e dell'Archivio di Stato di Torino. L'itinerario ha inizio a Palazzo Civico, storica sede del municipio cittadino, prosegue ai Musei Reali per la visita nelle sale di rappresentanza di Palazzo Reale, centro di comando della dinastia sabauda e prima reggia dell'Italia unita. Terza tappa al Palazzo delle Segreterie, oggi Prefettura. Dalla Galleria si passa all'aula del Consiglio della Città metropolitana, già Provincia di Torino Un'altra aulica sede istituzionale aperta nelle tre date del 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre, è l'Archivio di Stato, ideato per conservare i documenti dell'Archivio di Corte dello Stato sabaudo. I gruppi saranno accompagnati nella visita dai volontari delle istituzioni coinvolte, insieme a studentesse e studenti delle scuole secondarie impegnati in un progetto di alternanza scuola-lavoro. L'ingresso è gratuito esclusivamente su prenotazione: www.turismotorino.org/visite_palazzi_istituzioni. Sei turi di visita, a partire dalle 14:30, è previsto un numero massimo 25 persone per gruppo. Il percorso è accessibile a persone con disabilità motoria, ad eccezione dello scalone di collegamento tra l'Armeria e la Prefettura.