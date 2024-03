SCIUR PADRUN

Confindustria, Orsini in testa. Garrone fa campagna acquisti

L'imprenditore emiliano con 105 voti (su 187) è a un passo dalla presidenza. Ma i supporter "blasonati" di Mister Erg stanno incalzando uno per uno i consiglieri in vista del voto del 4 aprile. L'avversione della base per i caminetti dei soliti noti

A poco più di una settimana dal fatidico giorno della conta, il 4 aprile, quando il Consiglio generale di Confindustria dovrà votare il nuovo presidente, Emanuele Orsini spicca il volo, accreditandosi come probabile successore di Carlo Bonomi. Stando ai rumors di viale dell’Astronomia, l’imprenditore emiliano avrebbe già nel suo carniere 105 voti sui 187 consiglieri che siedono nel parlamentino dell’organizzazione (il quorum è salito con l’ingresso di 2 componenti), surclassando Edoardo Garrone che, nonostante (o forse a causa) goda del sostegno di alcuni big – dalla “zarina” Emma Marcegaglia a Marco Tronchetti Provera, da Diana Bracco a Luca Cordero di Montezemolo – non ha fatto breccia nel “corpaccione” di Confindustria. La base, infatti, composta in larga parte da rappresentanti della piccola e media impresa si mostra piuttosto restia ad affidare le proprie sorti e quelle dell’associazione ai “soliti noti”, grandi portatori di interessi che peraltro quasi mai collimano con la realtà produttiva del Paese, eredi di imperi familiari spesso invischiati in relazioni incestuose con il potere politico, economico e finanziario.

Ecco allora che una figura come quella di Orsini, figlio d’arte ma con lo spirito d’un self-made man, alla testa di un gruppo di aziende in settori più disparati (alimentare, costruzioni, turismo) che fatturano in complesso 110 milioni di euro, è più nelle corde di quella “base” che ben conosce e con cui ha affrontato in questi anni difficili questioni che per gli imprenditori di ogni latitudine e dimensione sono dirimenti non solo a sorreggere la crescita ma a volte a garantirne la stessa sopravvivenza: l’accesso al credito e strumenti finanziari innovativi, ovvero le deleghe esercitate da Orsini nel mandato che sta per chiudere da vicepresidente.

Lo si è percepito dagli umori della platea riunita giovedì scorso all’auditorium di viale della Tecnica per ascoltare l’illustrazione dei programmi dei due aspiranti presidenti. Garrone ha letto il suo discorso, trenta minuti in cui diligentemente non ha tralasciato alcun argomento (dalla geopolitica alla transizione green, dalla rivoluzione industriale 5.0 alle nuove domande di sicurezza). Orsini ha parlato a braccio, schietto e diretto, e più che per l’analisi e le proposte (particolarmente apprezzate la ricetta energetica del mix con il nucleare e l’insistenza sulla “certezza del diritto”) è stato convincente nel proporre un nuovo protagonismo di Confindustria, con il richiamo all’orgoglio e all’unità. A dispetto del nomignolo, “Dado” Garrone è apparso più ingessato e, in fondo, non ha alcuna remora a proporsi come uomo di “sistema”, terza generazione di una famiglia che è stata protagonista degli affari per quasi un secolo e che oggi lo vede impegnato a gestire la riconversione nelle rinnovabili e alla presidenza del Sole 24 Ore e dell’ospedale Gaslini, dove lo aveva scelto il cardinale Angelo Bagnasco. I suoi supporter di alto lignaggio – gli stessi che dopo averlo imposto hanno rinnegato Bonomi (come Assolombarda) – sono preoccupati e hanno scatenato una “campagna acquisti” che da qui al 4 aprile ha come obiettivo recuperare terreno su Orsini e ribaltare gli attuali rapporti di forza.