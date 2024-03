Osapp, "carcere Torino è allo sfascio, 12 agenti feriti nel '24"

Dall'inizio dell'anno sono già 10 le aggressione subite dalla polizia penitenziaria nel carcere di Torino e 12 gli agenti feriti. Lo rivela il sindacato Osapp, che parla di "una situazione fuori controllo, una vera e propria emergenza". L'ultimo episodio riportato dal sindacato si riferisce a ieri, quando un detenuto nel padiglione A, "dopo aver ricevuto una risposta non gradita, ha sbattuto violentemente un cancello contro la mano dell'agente di servizio" per il quale "è stato necessario l'accompagnamento al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria". "A Torino, la situazione è fuori controllo, peggio del Far West, il sovraffollamento è spaventoso e a fronte di una capienza di circa 1.090 detenuti ne sono presenti circa 1.500, quasi il 50% in più, - afferma Leo Beneduci, segretario generale di Osapp - La struttura in avanzato stato di fatiscenza è allo sfascio più completo dal punto di vista organizzativo e per la prevenzione dei frequentissimi eventi critici; il personale è allo stremo delle forze, non ce la fa più!". Secondo Beneduci, "mancano 267 unità di Polizia penitenziaria in organico, ed è costantemente a rischio la fruizione dei principali diritti lavorativi quali ferie e riposi. Lo stress psico-fisico conseguente determina un preoccupante aumento delle assenze dal servizio per infermità da parte del personale. Oramai nella principale struttura detentiva del Piemonte si naviga a vista ogni giorno - conclude il leader di Osapp - e la funzione rieducativa e risocializzante della pena è diventata una vera e propria Chimera in un carcere divenuto criminogeno nella costante assenza di sicurezza e di risultati".