La settimana (della) Santa: via crucis di Santanché

Si stringono i tempi delle inchieste giudiziarie che riguardano la ministra di Fratelli d'Italia. Truffa all'Inps, false comunicazioni societarie, riciclaggio: insomma, per la Pitonessa cuneese si annunciano grane. Meloni attende il rinvio a giudizio

Quella che inizia domani sarà una settimana di lavoro attorno al primo filone di indagine aperto dalla Procura e degli investigatori della Guardia di finanza milanesi sulle società del gruppo Visibilia fondato dalla ministra del Turismo Daniela Santanché e dal quale è poi uscita nel 2022 dismettendo cariche e quote. Oltre all’indagine con l’ipotesi di truffa aggravata nei confronti dell’Inps chiusa venerdì scorso, in questi giorni gli investigatori si stanno concentrando anche sulla tranche che riguarda Visibilia Editore, in cui l’esponente di Governo risponde di false comunicazioni sociali, con il compagno Dimitri Kunz D’Asburgo e con altre persone, tra cui la sorella. L’avviso di chiusura, atteso entro fine settimana, potrebbe slittare a dopo Pasqua: si sta limando il capo di imputazione e finendo di sistemare la documentazione da allegare a una vicenda societaria complicata che ha risvolti anche civilistici, tra cui una tappa al Tribunale fallimentare e un commissariamento disposto dal giudice nell’ambito della causa intentata dai piccoli azionisti

Inoltre, le Fiamme gialle, da un paio di settimane delegate a indagare, con l’ipotesi di riciclaggio, si dovrebbe dedicare anche approfondimenti sulla compravendita della villa di Forte dei Marmi di proprietà di Francesco Alberoni e acquistata, quando il sociologo era ancora in vita, da Kunz e da Laura De Cicco, la moglie del presidente del Senato Ignazio La Russa e rivenduta per 2,45 milioni all’imprenditore Antonio Rapisarda realizzando una plusvalenza di un milione, in meno di un’ora dal rogito.

Al quarto piano del Palazzo di Giustizia milanese, oltre al capitolo Negma, il fondo misterioso arrivato in soccorso per tentare di salvare le sue imprese, c’è un altro fronte aperto che rappresenta un altro grattacapo per Santanchè e riguarda le aziende del bio-food, su cui un tempo aveva scommesso la carriera di imprenditrice che ora ha lasciato e che non navigano in buone acque. Mentre Bioera spa e Ki Group Holding hanno fatto ricorso alla composizione negoziale della crisi con concessione delle misure di protezione e nello stesso tempo sono destinatarie di una richiesta di fallimento, ora congelata, avanzata dalla Procura, diversa è la situazione di Ki Group: lo scorso gennaio il Tribunale ha disposto la liquidazione giudiziale e ora si è in attesa della relazione del curatore – il commercialista torinese Maurizio Irrera – per una eventuale iscrizione per bancarotta. Stessa ipotesi potrebbe riaffacciarsi per Visibilia Editore: l’anno scorso si è vista revocare l’istanza di fallimento ma ora, oltre ad essere commissariata, è in difficoltà.

Truffa all’Inps – Il fascicolo per truffa aggravata, al momento a carico di ignoti, era scattato in seguito alla denuncia di Federica Bottiglione, ex responsabile Investor Relations dell’azienda. In una relazione della Gdf depositata tempo fa, era emerso come la mossa di ricorrere alla Cigs sarebbe stata organizzata anche dal compagno della senatrice di FdI, oltre che da Paolo Giuseppe Concordia, responsabile delle tesorerie di Visibilia Group, dal quale la ministra è uscita due anni fa. Secondo le Fiamme gialle, dalle conversazioni emerse si evince la loro “consapevolezza” dello “schema illecito” adottato.

Cinque indagati – Sono cinque in totale gli indagati che compaiono nell’avviso di chiusura indagini. Oltre a Santanchè ci sono proprio Dimitri Kunz D’Asburgo, insieme, come detto, alle due società Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria. Da quanto è trapelato, questo è il primo filone di indagine, con accertamenti condotti dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, dal momento che resta aperto, attualmente, quello a carico di Santanchè per falso in bilancio legato ad irregolarità nelle gestioni contabile e finanziaria di Visibilia. Ma è probabile che questa tranche, nella quale la ministra è indagata anche per bancarotta, venga stralciata per un’eventuale richiesta di archiviazione, considerando che nessuna delle società del gruppo Visibilia, ad oggi, è fallita.

Villa in Versilia – L’immobile è stato acquistato da Kunz e Laura De Cicco, con un preliminare di vendita del 22 luglio 2022, a una cifra congrua per un immobile di 350 metri quadrati su tre livelli con giardino e piscina e che necessitava di lavori di manutenzione. A destare i sospetti dell’Antiriciclaggio di Bankitalia è stato il guadagno di un milione su cui ora le Fiamme gialle faranno approfondimenti. Non solo per capire la provenienza della somma versata dall’imprenditore Rapisarda ma anche quale è stata la destinazione della somma della plusvalenza che sarebbe stata divisa a metà tra Kunz e la moglie di La Russa. Sul fascicolo c’è il più stretto riserbo su quale sia il modello di iscrizione. Invece è trapelato che si sta valutando di convocare in Procura Rapisarda.

Laura La Russa: compravendita regolare – “Non ho alcuna difficoltà a risponderle e a darle delle informazioni perché la mia partecipazione all’acquisto e rivendita della casa del compianto professor Alberoni è avvenuta tutta alla luce del sole e la plusvalenza a me riferibile, assai inferiore a quanto si legge, detratte tasse e spese per professionisti, notaio, manutenzione e miglioramento della villa da rivendere, è stata da me incassata ed è sempre rimasta nella mia disponibilità”. Lo afferma Laura La Russa, moglie di Ignazio La Russa al telefono con l’agenzia Ansa. “Dall’inizio della trattativa per l’acquisto – ha aggiunto Laura La Russa – avvenuta su proposta dello stesso prof. Alberoni, al giorno del rogito, è trascorso un anno e non un giorno ed è passato quasi metà anno dal preliminare di vendita col contestuale versamento al prof. Alberoni di una parte cospicua del prezzo convenuto dallo stesso professore in base ad una perizia da lui fatta fare. Il prezzo è stato fissato dallo stesso professore in guisa tale da invogliare all’acquisto a patto di poter avere già al preliminare parte non marginale del prezzo che gli era necessario per liberare i numerosi coeredi comproprietari dell'immobile ereditato. L’avvocatessa del prof. Alberoni – ha concluso Laura La Russa – ha seguito tutta la vicenda a cui io ho partecipato per limitare il rischio di chi accettava di comprare da un venditore che non era ancora in grado al preliminare di disporre del bene in vendita”.