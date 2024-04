Case popolari Piemonte, sì commissione al nuovo regolamento

La commissione urbanistica del Consiglio regionale del Piemonte, presieduta da Valter Marin, ha espresso parere favorevole a maggioranza alle due delibere presentate dall'assessora Chiara Caucino sulle modifiche al regolamento regionale in materia di punteggi e assegnazioni degli alloggi di edilizia pubblica. Le modifiche si riferiscono alle premialità previste per i residenti da 15, 20 o 25 anni in Piemonte e all'assegnazione di alloggi di edilizia popolare ai genitori single con figli minori e alle forze dell'ordine. Sono intervenute le consigliere Monica Canalis (Pd) e Francesca Frediani (M4o-Up). Il regolamento verrà approvato successivamente dalla giunta regionale.