In Piemonte nel 2023 -5,9% di rifiuti elettrici ed elettronici

Nel 2023 il Piemonte ha raccolto 23.178 tonnellate di Raee, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo rivela il Rapporto regionale sui Raee, realizzato dal centro di coordinamento Raee - l'organismo che sintetizza i risultati ufficiali conseguiti da tutti i sistemi collettivi che si occupano del ritiro presso i centri di raccolta comunali e i luoghi di raggruppamento organizzati dalla distribuzione e della gestione dei rifiuti tecnologici in Italia. Rispetto al 2022 il risultato è in calo del 5,9%, nel solco dell'andamento emerso a livello nazionale (-3,1%). Il risultato non impatta però sulla classifica nazionale e la regione si conferma al settimo posto. Lo stesso avviene per il dato pro capite che con una contrazione del 5,9% scende a 5,44 chilogrammi per abitante, al di sotto della media italiana (5,92 chilogrammi per abitante), di conseguenza la regione scivola dal tredicesimo al quattordicesimo posto nella graduatoria italiana. Dall'analisi a livello di singoli raggruppamenti nei quali vengono suddivisi e raccolti i Raee, emerge che la riduzione dei volumi regionali dipende quasi esclusivamente dalla rilevante perdita (-34,1%) di tv e monitor (R3), che però è da considerarsi fisiologica al pari dell'andamento nazionale (-32,9%). Molto più contenuti i cali di freddo e clima (R1), che con il -2,4% scende a 7.275 tonnellate, e di grandi bianchi (R2) che segna il -2% per un totale di 7.520 tonnellate. Contribuiscono invece in termini positivi alla raccolta i risultati di piccoli elettrodomestici ed elettronica di consumo (R4) e di sorgenti luminose (R5): il primo cresce del 10,5% per un totale di 5.164 tonnellate, il secondo del +3,8% per 123 tonnellate complessive. La contrazione dei volumi tocca quasi tutte le province piemontesi, fanno eccezione solo quelle di Vercelli e di Biella le cui raccolte migliorano rispettivamente del 14,4%, per un totale di 1.295 tonnellate, e del 6,2% che porta i volumi complessivi a 755 tonnellate.