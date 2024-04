Corecom, dai contenziosi restituiti ai piemontesi 1,5 milioni

Grazie alle conciliazioni e definizioni delle controversie tra utenti e operatori di telefonia e pay tv condotte dal Corecom Piemonte, nel corso del 2023, sono stati restituiti ai cittadini piemontesi circa 1,5 milioni di euro, in aumento rispetto all'anno scorso. Le istanze di contenzioso ricevute tramite ConciliaWeb sono state invece in leggera flessione, 4.513 (4160 istanze di conciliazione e 353 domande di definizione). "Le conciliazioni rappresentano una forma innovativa di risoluzione dei conflitti che sfrutta al meglio le tecnologie moderne per favorire la comunicazione e il dialogo tra le parti coinvolte - spiega la vicepresidente, avvocato Alessia Caserio - Questo approccio offre numerosi vantaggi, sia in termini di accessibilità che di efficacia. Attraverso la piattaforma dell'Agcom Conciliaweb, come Corecom riusciamo a dirimere ogni anno migliaia di controversie contribuendo ad abbattere gli alti costi e i tempi derivanti dall'instaurazione dei contenziosi davanti al giudice ordinario". "In linea di principio, - conclude l'avvocato Caserio - la soluzione conciliativa risponde sia agli interessi del consumatore, che in tempi brevi può ottenere indennizzi per disservizi patiti ovvero rimborsi di somme non dovute, sia agli interessi dei gestori che, considerato il rilevante numero di potenziali contenziosi, possono auspicare risparmi complessivi sulle spese legali".