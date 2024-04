Nucleare, Pichetto: a Mirafiori auto, ma ragionare su grande area dismessa

E' ovvio che "spero che a Mirafiori si continui a fare auto. Però la situazione di Mirafiori è che è un'area enorme, in gran parte inutilizzata e quindi, visto che queste produzioni, a parte la questione reattore puro, sono costruzioni di moduli che costeranno miliardi e che quindi danno occupazione" è un ragionamento "che ci può stare". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine della cerimonia di inaugurazione del master universitario di II livello D-Esg e Responsabilità d'impatto dell'Università di Torino. "L'80% dei reattori nucleare è meccanico. Bisognerà farli in qualche area industriale, se non è Mirafiori e un'altra area industriale in Italia", ha spiegato.