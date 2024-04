POLITICA & GIUSTIZIA

Sparo di Capodanno, chiuse le indagini. Pozzolo unico indagato verso il processo

Per la procura di Biella i rilievi e le perizie "hanno confermato l'ipotesi iniziale e hanno escluso l'eventuale coinvolgimento di terze persone". Rinvio a giudizio questione di giorni. Il porto d’armi da collezione e i proiettili "da guerra"

Indagini chiuse con la conferma dell’ipotesi accusatoria messa in piedi dai pm biellesi. Si va verso il rinvio a giudizio per il deputato di FdI Emanuele Pozzolo, finito nella bufera dopo i fatti di Capodanno, quando nell’ex asilo di Rosazza, nel Biellese, un colpo partito dal suo revolver ha ferito il trentunenne Luca Campana, genero di un agente capo della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

A Pozzolo, che ha ricevuto l'avviso di chiusura delle indagini preliminari, sono contestati i reati di lesioni colpose, porto illegale di arma da fuoco e munizionamento in luogo pubblico, omessa custodia di armi e, infine, di accensioni ed esplosioni pericolose. I rilievi dei Carabinieri di Biella attraverso lo Stub al quale si è sottoposto Pozzolo, a quelli effettuati nei locali della pro loco di Rosazza fino ai successivi accertamenti tecnici svolti in contraddittorio con la difesa dal laboratorio Ris di Parma “hanno confermato l'ipotesi iniziale e hanno escluso l'eventuale coinvolgimento di terze persone", ha spiegato la procuratrice capo di Biella Teresa Angela Camelio. Altre conferme che mettono in chiaro come mai Pozzolo sia l’unico indagato sono arrivate dalla consulenza tecnica balistica.

C’è poi la questione relativa all’arma: "La pistola dalla quale è stato esploso il colpo non poteva essere portata in luogo pubblico o aperto al pubblico, poiché detenuta esclusivamente in regime di collezione", ha aggiunto la magistrata. Anche le munizioni dell’arma non potevano andare in pubblico: erano proiettili espansivi, rientranti nel “munizionamento da guerra”. Pozzolo ora ha venti giorni per presentare documenti e memorie difensive o per presentarsi in Procura per una deposizione spontanea. Sarà poi il pm a formulare la richiesta di rinvio a giudizio, sulla quale dovrà esprimersi il Gip.

A stretto giro arriva la replica di Pozzolo, dove ribadisce ciò che ha sempre sostenuto: “Dico solo che quel colpo non è partito dalla mia mano. Facile, veloce e frettoloso tutto il resto, secondo me”. Il deputato di Fdi ha delle domande: “Se fossi stato io a sparare quella sera, cosa che ho negato fin dal primo momento, come mai mi sarei sottoposto allo stub?”. Non era obbligato a farlo, ci tiene a precisare, ma si chiede anche “perché è stato fatto solo su di me, quando ho dichiarato che il colpo non è partito dalla mia mano?”.