O. Napoli, chi è garantista dev'esserlo anche per Salvatore Gallo

"L'inchiesta sulla Torino-Bardonecchia è una vicenda giudiziaria che occupa tutto l'ultimo decennio. Da quando ha preso avvio non ho mai ritenuto di commentare i singoli passaggi perché mi sono dato come regola di rispettare sempre il lavoro della magistratura e lasciare che lo faccia fino in fondo. Quello che trovo del tutto intollerabile è il tentativo di imbastire una misera speculazione politica su Salvatore Gallo, personalità pubblica a Torino, per colpire in modo obliquo il figlio". Così in una nota Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione. "Commento questa vicenda per osservare che Salvatore Gallo ha diritto, come è stato riconosciuto alla ministra Santanché, di ritenersi innocente fino al terzo grado di giudizio. La politica deve sbrigarsi a recuperare una dimensione di maggiore civiltà e compostezza", conclude Napoli.