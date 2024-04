Iren, Dal Fabbro: al lavoro per salvare Egea, closing previsto tra giugno e luglio

''Il salvataggio di Egea sperabilmente ci sarà, io sono stato un grande sostenitore insieme a tutta l'azienda, dobbiamo però aspettare il closing che sperabilmente sarà tra giugno e luglio per dire che l'azienda e' salvata''. Così il presidente di Iren, Luca Dal Fabbro, a margine dell'inaugurazione dell'impianto Circular Plastic a Borgaro Torinese. ''Stiamo lavorando pancia a terra, seriamente per fare in modo che ciò avvenga'', ha aggiunto sottolineando che ''sarà un'operazione che coniuga il business con una grande impronta sociale. Dal primo giorno ho detto, anche a scapito della nostra offerta economica, che preferisco guadagnare qualcosa in meno, ma garantire che tutti i 1.200 dipendenti restino, anzi si cresca. Niente macelleria sociale ma investimento in un territorio importante come quello di Alba''.