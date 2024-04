Rossi e Mazzù, lotta alle mafie è priorità assoluta per Pd

"La lotta alle mafie è una priorità assoluta per il Partito Democratico". Lo affermano congiuntamente il segretario regionale del Pd Domenico Rossi e quello provinciale Marcello Mazzù, dopo che Salvatore Gallo, padre del capogruppo in Regione Piemonte Raffaele Gallo, è risultato coinvolto in una inchiesta giudiziaria su cui indaga da Dda di Torino. "In Piemonte - sottolineano Gallo e Mazzù - conosciamo come negli anni la 'Ndrangheta si sia radicata, e i tentativi continui di infiltrarsi nell'economia e nelle istituzioni. Per questo l'operazione Echidna della Dda di Torino ci preoccupa molto ma non ci stupisce, tenuto conto di quanto accertato dalle diverse inchieste dell'antimafia in Piemonte negli ultimi decenni". "Siamo consapevoli della situazione - rimarcano - e non la sottovalutiamo. Da sempre sosteniamo che non si può delegare tutto alla magistratura e che compito della politica è quello di arrivare prima e mettere in campo tutte le barriere preventive possibili, prendendo in considerazioni non solo gli elementi di rilevanza penale, ma anche quelli relativi ai profili di opportunità". "Per queste ragioni il Pd in Consiglio Regionale - spiegano - ha chiesto di attivare le procedure per la revoca della nomina nei confronti di Roberto Fantini (il garante della legalità degli appalti che secondo l'inchiesta aiutava le cosche a ottenere i lavori della Torino Bardonecchia, ndr). Valuteremo con rigore le situazioni che stanno emergendo e le carte processuali, acquisendo ogni informazione disponibile, al fine di assumere tutte le decisioni che si dovessero rendere necessarie per tutelare la nostra comunità politica e le istituzioni".