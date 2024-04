Bari: Molinari (Lega), nel Pd sono vittime della loro propaganda

"Pd sono vittime della loro propaganda". Così Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei deputati, a Torino per partecipare al convegno "Autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario" sui quello che sta avvenendo a Bari. "Non commento le vicende giudiziarie, quello che sta succedendo a Bari si è ritorto contro il Pd perché loro hanno voluto politicizzare un atto del Ministero degli Interni che è un atto dovuto. E' già successo 130 volte da quando Decaro è presidente dell'Anci". E ancora: "Credo che il Pd abbia sbagliato a voler vedere questo atto dovuto a tutela dell'ente e anche del sindaco Decaro come un atto politico".