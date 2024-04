Un tir a fuoco in galleria sulla A32 Torino-Bardonecchia

Un mezzo pesante ha preso fuoco intorno alle 9.15 in una galleria sull'autostrada A32 Torino Bardonecchia, nella zona di Bussoleno (Torino). Le fiamme dal tir sono divampate mentre viaggiava nella galleria Prapontin, in direzione Torino, che si è riempita di fumo, ma non risultano al momento feriti. Sul posto sono intervenute le squadre di Susa e di Borgone dei vigili del fuoco, insieme al carro fiamma della centrale e all'autoradio. Alle 11 l'autostrada è stata riaperta nella direzione del Frejus.