M5s, "Lo Russo riferisca in aula su voti in cambio di favori"

"Il sindaco venga con la massima urgenza a riferire in aula in ordine a quanto emerso per rimuovere ogni ombra da eventuali irregolarità nelle elezioni 2021". A sollecitarlo sono i consiglieri M5s in Consiglio comunale, Andrea Russi, Dorotea Castiglione e Valentina Sganga, in riferimento alle notizie sull'indagine su presunte richieste di voti in cambio di favori. "Non siamo nemmeno a metà del mandato - dicono i 5 Stelle - e per la seconda volta, dopo la vicenda Rear, le ombre di un nuovo caso giudiziario avvolgono l'amministrazione Lo Russo. Il quadro che emerge dalle intercettazioni pubblicate su tutti i quotidiani è desolante e inquietante, e coinvolgerebbe sia la politica che la struttura amministrativa" osservano i consiglieri, sottolineando che "al di là dei risvolti penali, che non ci competono in alcun modo e che verranno chiariti nelle sedi proprie e dalle autorità competenti, la vicenda merita un approfondimento politico in un'ottica di totale e assoluta trasparenza, anche perché una delle persone citate è stata nominata da Lo Russo assessore al bilancio della Città metropolitana".