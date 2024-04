Piemonte: Iv, candidati prendano distanze da mala politica

"Una bellissima giornata a Verbania con la partecipata assemblea regionale di Italia Viva sui temi dell'acqua e della montagna, delle opportunità di sviluppo sostenibile del territorio e di rilancio della Green economy. Parlare di temi e contenuti è il modo di fare politica che abbiamo noi di Italia Viva, l'unico". Così i senatori piemontesi di Italia Viva Silvia Fregolent ed Enrico Borghi. "C'è invece un altro modo di fare politica, che non ci appartiene, quello degli scandali che hanno colpito la sanità regionale sotto la presidenza di Cirio o quello del mondo delle tessere e della gestione degli appalti di una fetta del partito democratico - sottolineano - tutto questo è lontano dalla politica che pratichiamo ogni giorno. Per questo chiediamo a chi si candida a governare la nostra regione di prendere le distanze da entrambe le modalità. Le cittadine e i cittadini hanno diritto di sapere come vorranno governare e come hanno intenzione di voglia di gestire la rappresentanza istituzionale".