Pozzolo respinge accuse e difende Delmastro, "non c'entra nulla"

"Se quel colpo fosse davvero partito dalla mia mano per quale ragione io, volontariamente, mi sarei sottoposto allo Stub quella notte?". Così al TgR Piemonte il deputato di FdI, Emanuele Pozzolo, all'indomani della chiusura delle indagini preliminari sullo sparo di Capodanno a Rosazza, in provincia di Biella, dove secondo l’ipotesi accusatoria, il parlamentare avrebbe sparato per errore un colpo di pistola ferendo il genero del capo scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, con una mini pistola. "Il silenzio davanti ai magistrati? Con i miei legali ci siamo presentati in Procura a Biella, abbiamo fissato la data dell'interrogatorio ma è avvenuto uno spiacevole inconveniente il giorno prima - ricorda -: aprendo i giornali abbiamo potuto apprendere ampi stralci che non erano a nostra disposizione. Abbiamo ritenuto quindi che non ci fosse il clima di serenità adatto. Abbiamo atteso il deposito delle perizie, e in questi i venti giorni valuteremo assieme agli avvocati quale sarà il comportamento da da tenere". Riguardo al collega di partito Andrea Delmastro, infine, aggiunge: "Non c'entra assolutamente nulla con questa vicenda, non era vicino, era nella impossibilità di vedere questa cosa qua".