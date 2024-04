Valle (Pd), giunta del Piemonte tace su dimissioni di Barosio

"L'area ex Fiat Avio, dove sorge il grattacielo della Regione Piemonte e dove verrà realizzato il Parco della salute, deve essere soggetta a qualche forma di maledizione che origina dimissioni a raffica. Qualche mese fa quelle dei collaudatori e del responsabile unico di progetto (Rup) del grattacielo, ora quelle dell'avvocato Vittorio Barosio, che il 5 dicembre del 2023 ha dato le dimissioni dal comitato tecnico consultivo che segue la bonifica dei terreni su cui sorgerà il Parco della salute". A evidenziarlo, in una nota, è Daniele Valle (Pd), vicepresidente del consiglio regionale del Piemonte. "Opere diverse, vicende differenti - prosegue Valle - ma stesso comportamento da parte della giunta Cirio: il silenzio. Dimissioni arrivate di nascosto, e delle quali né la Regione Piemonte né l'Azienda ospedaliera universitaria Città della salute hanno ritenuto di dover dare notizia. Non si conoscono le ragioni della scelta dell'avvocato Barosio, né il perché nel 2021 la stazione appaltante (la Città della salute) abbia scelto un professionista esterno alla Pubblica amministrazione, mentre ora si è optato per un'avvocata dello Stato, quindi una figura interna alla Pa. Questa assenza di informazione e di trasparenza, ieri sulle dimissioni relative al grattacielo della Regione e oggi al Parco della salute, sono inspiegabili. Cirio, Icardi e Tronzano: nulla da dire?".