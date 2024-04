Sindacato, agente aggredito da un detenuto nel carcere di Torino

Un incendio e un'aggressione la scorsa sera nel carcere 'Lorusso e Cutugno' di Torino. A denunciarlo è l'Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria. Un poliziotto è stato colpito da un detenuto di origini straniere con una stampella. L'uomo ha poi appiccato il fuoco nella cella. L'agente ha avuto una prognosi di cinque giorni. "Non ci sono più parole per commentare l'inerzia e i'immobilismo dei vertici locali, regionali e del dipartimento amministrazione penitenziaria - spiega in una nota il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci - l'istituto è completamente alla deriva nel silenzio più assordante di tutti: politica e istituzioni". Secondo il sindacalista "la situazione è pericolosa, la polizia penitenziaria è completamente abbandonata a se stessa, improvvisa il suo agire quotidiano senza direttive". "Chiediamo pertanto l'intervento del prefetto e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: dichiari lo stato di emergenza delle carceri", conclude Beneduci.