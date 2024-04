Calderoli: a Torino non si fanno più auto, i cinesi ringraziano

"Abbiamo fatto una manifestazione al museo dell'automobile, peccato che a Torino di automobili non ne fanno più, grazie a una certa famiglia che ha preso tutto quello che c'era da prendere e se n'è andata, si occupa di editoria e attacca sempre il governo. Grazie, ringraziano i cinesi che ci venderanno le loro macchine dato che non se ne fanno più da noi. Io non vorrei morire in un'auto cinese". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, alla manifestazione della Lega Valore Italia a Bari.