Merlo, forze centriste, moderate e popolari nella lista di Cirio

"Le forze centriste, popolari, liberali e moderate piemontesi sono saldamente presenti nella lista civica del presidente Alberto Cirio. Al di là di qualsiasi altra riflessione sulle coalizioni che si presenteranno di fronte agli elettori il prossimo 8 e 9 giugno, è di tutta evidenza che chi crede nel rilancio e nella valorizzazione di una 'politica di centro' non può che riconoscersi in quella formazione civica, espressione dei territori e degli amministratori locali, soprattutto dei piccoli e medi Comuni piemontesi che rappresentano la spina dorsale decisiva del sistema istituzionale subalpino". Lo afferma in una nota Giorgio Merlo, dirigente nazionale di 'Tempi Nuovi-Popolari uniti'. "Del resto, la coalizione della sinistra radicale e massimalista e quella populista presenti in Piemonte, sono perfettamente estranee ed esterne ai valori, alla prassi, alle scelte e alle politiche riconducibili al Centro", continua Merlo. "Un elemento in più, questo, per far sì che la lista civica del presidente Cirio rappresenti la vera novità politica, programmatica ed elettorale del voto di giugno", conclude Merlo.