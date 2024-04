L'impatto dell'Ai col Museo Piemontese dell'informatica

Il Museo Piemontese dell'Informatica (MuPIn) annuncia il ritorno di "A bit of [hi]story", l'evento annuale dedicato alla celebrazione della storia dell'informatica e all'esplorazione, che quest'anno ha come tema l'impatto socio-economico e ambientale dell'intelligenza artificiale. L'evento è co-organizzato con la Fondazione Ecm e in collaborazione con la Città di Settimo (Torino), l'Ecomuseo del Freidano e il Festival dell'Innovazione e della Scienza 365. Fa parte del programma Off della Biennale Tecnologia ed è posto sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo e sotto il patrocinio dell'Università di Torino, della Città metropolitana di TORINO, della Camera di commercio, industria e artigianato di Torino e dell'Aica (Associazione italiana per l'informatica e il calcolo automatico). Nato nel 2016 e giunto alla sua quarta edizione, "A bit of [hi]story" si è affermato come un punto di incontro per appassionati, professionisti e curiosi del mondo della tecnologia. Con una partecipazione che ha superato le 2.000 persone nelle edizioni precedenti, quest'anno l'evento si concentrerà sull'importanza e sulle sfide dell'intelligenza artificiale, offrendo una panoramica sulla rivoluzione dell'intelligenza artificiale e sul suo impatto nel plasmare il modo di vivere, lavorare e connettersi. Attraverso esposizioni interattive, conferenze di esperte ed esperti e laboratori educativi, "A bit of [hi]story" mira a ispirare e informare un pubblico di tutte le età. Parte il 10 aprile con una tre giorni pensata per le scuole secondarie di secondo grado, con laboratori sul pensiero computazionale e sugli sviluppi tecnologici Chiude le visite per le scuole la possibilità di vedere la mostra "In continua scrittura". Il fine settimana, il 13 e 14 aprile, l'evento è aperto al pubblico. Alla mostra si aggiungono le esposizioni di musei e associazioni che vengono da Francia (Aconit), Svizzera (ESoCoP), Croazia (Peek & Poke Museum) o dal Lazio e dalla Lombardia.