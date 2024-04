Tlc: Cellnex porta il 5G al Grattacielo Piemonte

Cellnex Italia, attiva nello sviluppo di soluzioni digitali e dedicate per il potenziamento della rete cellulare pubblica, ha completato i lavori di installazione e collaudo del sistema DAS e Small Cells presso "Grattacielo Piemonte", il nuovo Palazzo della Regione Piemonte a Torino, progettato da Massimiliano Fuksas. L'impianto, si legge in una nota, consentirà ai circa 2000 dipendenti, e ai cittadini, di connettersi alla rete tramite i loro smartphone, tablet e pc in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo dell'edificio, grazie a una connessione cellulare multi-operatore 5G Ready stabile, sicura e performante. "Se il futuro è digitale, connesso, innovativo, lo devono essere anche gli edifici - commenta Paolo Gillio, Senior Business Development Enterprise & PA di Cellnex Italia, e aggiunge - Fino a pochi anni fa innovazione urbana e digitalizzazione erano due concetti distanti tra loro ma oggi c'è più consapevolezza e gli edifici connessi rappresentano uno dei principali driver per lo sviluppo di vere e proprie smart city. Soluzioni su misura come il DAS e Small Cells offerte da un unico partner tecnologico offrono, infatti, una connettività efficiente e sostenibile in grado di offrire a tutti i cittadini un accesso veloce alla rete oltre ad accelerare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione". "Le connessioni sono importanti - osserva l'assessore al Patrimonio della Regione Piemonte, Andrea Tronzano - e nella quotidianità i collegamenti e la velocità con cui viaggiano le informazioni sono la cartina tornasole di un'istituzione e di un sistema che funzionano. Abbiamo lavorato per rendere il nostro Grattacielo, la casa dei piemontesi, un luogo al passo con i tempi, tecnologico e funzionale. Con Cellnex, si compie un altro passo in avanti".