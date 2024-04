Tajani, episodi di malcostume politico da rimuovere

Sulle inchieste di Torino e Bari "bisogna fare chiarezza: io sono garantista, non uso mai le vicende giudiziarie per attaccare gli avversari, però ci sono episodi di malcostume politico e quelli alloro vanno rimossi e vanno sicuramente modificati certi atteggiamenti". Così ai giornalisti il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un convegno all'Irccs Crob di Rionero in Vulture (Potenza). "Tocca ai magistrati ed alle forze dell'ordine fare chiarezza", ha concluso il vicepremier e leader di Forza Italia.