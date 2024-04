Torino, in un anno 406 incidenti denunciati per buche

Nel 2023 su 708 sinistri denunciati "ne risultano 406 per danni a cose o persone dovuti a buche, il 57% del totale, e l'ammontare dei risarcimenti liquidati o in corso di liquidazione da parte della Città è di 221.420 euro". A fornire i dati in Consiglio comunale, in risposta a un'interpellanza del consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, l'assessore alla Cura della città, Francesco Tresso. Quanto agli interventi effettuati, Tresso ha spiegato che "le segnalazioni totali sono state 7.093, di cui 4.453 relative a buche. Gli interventi complessivi sono stati 5.950 e 16.082 le buche coperte". Tresso ha poi ricordato che "quest'anno sono state aumentate le per la manutenzione straordinaria, 2,5 milioni, per interventi mirati, e aumentate quelle per la manutenzione ordinaria, circa 2.7 milioni". Critico il consigliere Firrao, secondo cui "la situazione a Torino sta peggiorando ogni anno e la città assomiglia sempre di più alla Luna. Il nostro manto stradale è imbarazzante" attacca Firrao, che chiede "un cambio di passo e di strategia".