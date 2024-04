Inchiesta Torino: al via interrogatori, i Pasqua non rispondono

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere al gip i due componenti della famiglia Pasqua, di Brandizzo (Torino), arrestati venerdì scorso dai carabinieri nell'inchiesta Echidna sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Piemonte. "Non è mia abitudine - è la dichiarazione del loro legale, l'avvocato Cosimo Palumbo - commentare i processi sui media. E anche in questo caso non intendo venir meno alla mia regola. Posso dire che i miei assistiti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, riservandosi di rendere dichiarazioni quando avremo esaminato gli atti depositati di cui solo sabato abbiamo avuto copia: e si tratta di migliaia di pagine". I Pasqua sono imprenditori nel ramo dei lavori stradali.