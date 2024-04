Fantini si dimette membro Orecol indagato, salta consiglio regionale

E' saltato il consiglio regionale del Piemonte convocato per domani mattina, alle 10, con l'ordine del giorno della discussione sulla determina per le nomine all'Orecol, l'organismo regionale per il controllo collaborativo. Questa mattina, infatti, ha presentato le dimissioni Roberto Fantini, uno dei tre membri, indagato - e ora agli arresti domiciliari - nell'inchiesta Echidna della procura di Torino sulle infiltrazioni della 'ndrangheta. Così la seduta di domani è stata sconvocata.