'Ndrangheta: arrestato all'aeroporto di Torino "Luca Bazooka" Pasqua

È stato arrestato all'aeroporto di Torino Caselle MIchael Pasqua, 40 anni, pugile italiano conosciuto come "Luca Bazooka" mentre rientrava da Miami, in Florida, dove si trovava per partecipare a un evento sportivo. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri del Ros e dai militari della Compagnia di Venaria. Pasqua è stato accompagnato presso la casa circondariale Lo Russo Cutugno di Torino, su disposizione autorità giudiziaria.Pasqua era tra i soggetti destinatari delle misure cautelari nell’ambito dell’operazione Echidna. L'operazione, scattata all'alba dello scorso 4 aprile, aveva portato all'arresto di numerose persone ritenute attigue alle 'ndrine Nirta e Pelle di San Luca e che avevano messo radici a Brandizzo, in provincia di Torino. Al centro dell'indagine le ramificazioni della famiglia Pasqua.