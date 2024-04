Regione Piemonte: gruppo Pd, Ravetti presidente dopo Gallo

Domenico Ravetti è il nuovo capogruppo del Pd nel Consiglio regionale del Piemonte per questo crepuscolo di legislatura. Prende il posto di Raffaele Gallo, che si è dimesso sull’onda dell’inchiesta Echidna, che ha travolto in primis suo papà, indagato per peculato, estorsione e corruzione elettorale, e di riflesso lui.

“Oggi, su proposta del segretario Domenico Rossi, il gruppo consiliare del Pd mi ha indicato come presidente. Assicuro il mio impegno per portare a termine questa legislatura, seguendo gli adempimenti formali necessari” afferma Ravetti che aveva guidato la formazione dem già nella prima metà della legislatura, prima dell’avvicendamento con Gallo.