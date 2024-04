Casale, incontro con arcivescovo di Torino monsignor Repole

L'arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, Roberto Repole, sarà a Casale Monferrato (Alessandria) domani, 10 aprile alle 21, per un incontro nella chiesa di Sant'Antonio su: 'Essere e vivere la Chiesa oggi'. La serata è stata voluta dal vescovo casalese Gianni Sacchi tra gli eventi legati al 550/o anniversario dell'istituzione della Diocesi. L'argomento trattato - come si spiega in una nota - è particolarmente attuale alla luce della situazione demografica della Chiesa piemontese. Nei prossimi due decenni, a causa del calo delle vocazioni e dell'invecchiamento della popolazione, si troverà a operare in un contesto nuovo. "Fin d'ora - sottolineano dalla Curia - ci si interroga su come affrontare la situazione. Monsignor Repole potrà portare un prezioso contributo su quali strade percorrere, anche alla luce della recente visita 'ad limina' dei vescovi piemontesi".