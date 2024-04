Siulp Torino, no a sportello avvocati per migranti in Questura

La sezione torinese del Sindacato italiano unitario lavoratori polizia (Siulp) ha criticato la richiesta dell'Ordine degli avvocati di Torino di avere uno sportello a loro dedicato nell'Ufficio immigrazione della Questura. Secondo il sindacato la creazione di un nuovo sportello aumenterebbe la pressione sul personale già scarso e creerebbe una discriminazione sociale tra avvocati, che otterrebbero una via di accesso privilegiata, e immigrati in coda all'Ufficio immigrazione. Il sindacato denuncia anche la mancanza di azioni da parte delle autorità competenti per risolvere il problema della carenza di personale e delle strutture inadeguate.