Peste suina, sette nuovi casi tra Liguria e Piemonte

Sette nuovi casi di Peste suina africana sono stati rilevati tra Liguria e Piemonte dall'Izs (Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Salgono così a 1.410 le positività accertate. Sono cinque i casi segnalati in Liguria, dove il totale cresce a 759, due quelli in Piemonte, dove i casi identificati salgono a 651. I cinque casi liguri sono stati rilevati tutti in provincia di Genova: due a Genova (centoventiquattro), uno a Mezzanego (due), uno a Rovegno (cinquantaquattro), uno a Sant'Olcese (sei). I due casi piemontesi sono stati registrati in provincia di Alessandria, uno a Cassano Spinola (otto), uno a Cassine (sette). Rimangono stabili a 146 i comuni in cui è stata osservata almeno una positività.