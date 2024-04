A Torino aumentano i reati (+7,97%) e gli omicidi volontari

I reati commessi in provincia di Torino dal 16 marzo 2023 al 15 marzo 2024 sono stati 126.056, con un aumento del numero complessivo del 7,97% rispetto all'anno precedente (116.750). Un incremento dovuto a una salita dei numeri dei delitti contro il patrimonio, +11,18% (102.518), mentre sono diminuiti quelli contro la persona, -5,36% (6.230). In controtendenza sono saliti gli omicidi volontari, che da 6 del precedente periodo passano a 9 negli ultimi dodici mesi. È quanto emerge dai dati forniti dalla Questura di Torino in occasione del 172/o anniversario della polizia. Aumentano anche le violenze sessuali, che sono state 292 (+6,96%). Trend in discesa, invece, per quanto concerne i tentati omicidi, 34 contro 51 (-33,33%), gli omicidi colposi, 23 contro 35 (-34,29%). Diminuiscono le minacce, le percosse e lo sfruttamento della prostituzione (-25,76%). . I delitti contro il patrimonio rappresentano la fetta più consistente dei reati (81%). In particolare crescono i furti totali, che sono stati 53.512 con un incremento pari all'11,04%. Salgono anche le rapine (1.839 ovvero +9,99%) e le truffe e frodi informatiche (+7,11%). In salita anche i danneggiamenti, +17,25%, mentre scendono le estorsioni, le ricettazioni e l'usura. La crescita dei furti totali è data dall'aumento degli scippi, +8,91%, i furti negli esercizi commerciali +5%, quelli su auto in sosta, +34,73%, e quello di auto, 4,60%. Mentre calano i borseggi (-8,57%) e furti in appartamento (-4,72%). Per quanto riguarda le rapine, quelle in abitazione negli ultimi dodici mesi sono state 80 contro le 85 dell'anno precedente. Mentre aumentano quelle in banca, sette contro le quattro dello stesso periodo, e diminuiscono negli uffici postali, passando da tredici a due rapine. Le attività di contrasto e di repressione dei fenomeni criminali hanno portato a un totale di denunciati di 9.719, di cui 2.363 arrestati e 7.356 in stato di libertà. Sono stati sequestrati 3.285,61 chilogrammi di droga (la maggior parte riguarda i cannabinoidi, invece sono 37,82 chilogrammi di cocaina, 25,90 di eroina recuperati).