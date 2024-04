Cirio, con Damilano si rafforza strategia consolidamento di FI

"Con la candidatura di Paolo Damilano, fondatore dell'esperienza civica di Torino Bellissima, che ha realizzato una serie di importanti obiettivi, considerando che era una compagine nuova, si rafforza una pagina importante nella strategia di consolidamento di Forza Italia. Lo ha sottolineato il governatore del Piemonte Alberto Cirio, vicesegretario nazionale di Forza Italia, alla presentazione del candidato oggi a Torino, presenti anche il segretario nazionale Antonio Tajani e quello regionale Paolo Zangrillo. "L'obiettivo - ha sottolineato Cirio - è quello di allargare il partito a tutti i soggetti che rimangono civici ma che si riconoscono nei valori del partito popolare europeo e vedono in FO lo strumento per farlo. Oggi si celebra una tappa importante di questa operazione: Damilano si candida sotto il simbolo di Forza Italia alle europee. I movimenti civici - ha rimarcato - rimangono autonomi e indipendenti, ma in questa elezione si uniscono alla squadra di Forza Italia".