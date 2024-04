Lo Russo, "per Stellantis applichiamo in Italia modello Torino"

"Se si ragiona anche a livello nazionale come abbiamo fatto a Torino, se il governo userà lo stesso metodo potremo fare un passo in avanti". Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, durante l'inaugurazione dell'impianto di cambi elettrificati a Mirafiori. "La comunità torinese venerdì rappresenterà le sue istanze nella manifestazione decisa dai sindacati - ha sottolineato Lo Russo - e lo farà dopo tanti anni in modo unitario. Lo spirito con cui io ho aderito non vuole essere rivendicativo, nostalgico o rancoroso, ma positivo, propositivo e prospettivo nell'ottica del pragmatismo. Dobbiamo fare squadra, guardare al presente e alle prospettive, provare insieme a realizzare il sogno di una Torino socialmente coesa, attenta all'ambiente, che fa del made in Italy la sua cifra qualificante. Facciamo in Italia quello che abbiamo fatto a Torino".