Politecnico Torino 52° su 1500 atenei mondiali

Il Politecnico di Torino si colloca al 56° posto su 1.500 atenei nel mondo per l'Ingegneria, e si avvicina alla top 200 mondiale per l'Architettura. Lo stabilisce il World University Ranking by Subject 2024, stilato dalla società britannica Quacquarelli & Symonds che analizza le performance in diversi ambiti disciplinari di oltre 1500 Atenei internazionali. Tra gli ambiti specifici, spiccano Georesources & Geoenergy Engineering che si conferma al 22° posto, e Mechanical, Aeronautical & Manufacturing che si colloca in 28ª posizione. Civil & Structural Engineering consolida il significativo 33° posto su 240 Atenei internazionali presenti in classifica in questo ambito. Si conferma tra le migliori 40 Università al mondo Electrical & Electronic Engineering con la 37ª posizione su più di 500 Atenei analizzati. Nel competitivo settore della Computer science & Information Systems, il Politecnico di Torino guadagna 9 posizioni, entrando nella Top 100, e collocandosi al 92esimo posto su ben 720 Atenei. Progressi significativi sono stati fatti sul fronte dell'Architettura: nell'Architecture / Built Environment, guadagnando ben 7 posizioni il Politecnico di Torino si avvicina ai migliori 20 Atenei a livello mondiale, e in History of Art viene classificato per la prima volta, posizionandosi nella Top 20. In crescita l'area Natural Sciences: lo dimostrano le 10 posizioni guadagnate in questo ambito. Physics & Astronomy è salito di 10 posizioni, raggiungendo la 141ª posizione su 640 istituzioni, e Mathematics ne guadagna 5, rafforzando la presenza nella Top 100. "Questi risultati - commenta il rettore Stefano Corgnati - confermano l'elevato livello dell'offerta formativa, della didattica e della ricerca, che il Politecnico vuole rafforzare nei prossimi anni con il programma PoliToInTransition, che ha nell'internazionalizzazione una delle priorità. La conferma nell'ambito dell'ingegneria e il notevole miglioramento, non solo per l'Area dell'Architettura, ma anche per le singole discipline collegate, potenziano la presenza del nostro Ateneo nelle classifiche internazionali, accrescendone l'attrattività per gli studenti stranieri".