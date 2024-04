Udu, Università Torino deve restituire 39 milioni agli studenti

Il Consiglio di Stato ha condannato, ribaltando la sentenza di primo grado, l'Università di Torino a restituire oltre 39 milioni di euro agli studenti, richiesti attraverso la contribuzione studentesca del 2018. I supremi giudici amministrativi ritengono che l'università del capoluogo piemontese abbia violato la legge, richiedendo agli studenti una tassazione oltre i limiti massimi. A renderlo noto l'Unione degli universitari (Udu): "la norma - fa notare - prevede che gli atenei possano, al massimo, domandare una contribuzione studentesca pari al 20% del Fondo di Finanziamento Ordinario" "UniTo ha chiesto nel 2018 ben 94 milioni di euro. Ma avrebbe potuto chiederne soltanto 55, dal momento che il Fondo di Finanziamento Ordinario ammontava a 277 milioni - spiega Pasquale Scordo, coordinatore dell'Udu Torino - UniTo continua ad avere una contribuzione studentesca fuorilegge e profondamente ingiusta". "Quest'azione legale non ha come intento quello di danneggiare il nostro ateneo - dice Scordo - bensì di garantire la tutela del diritto, motivo per cui chiediamo al rettore Geuna di abbassare le tasse, riportare l'istituzione accademica nella legalità e prevedere immediatamente i rimborsi a favore degli studenti non solo per il 2018". "L'anno scorso - aggiunge Camilla Piredda, coordinatrice Nazionale dell'Udu - abbiamo stimato in 18 gli atenei che presentavano nel bilancio preventivo una contribuzione studentesca fuorilegge. Molti atenei continuano a scorporare dal gettito totale i contributi versati da studenti fuoricorso e internazionali, ma la sentenza di oggi ribadisce come lo scorporo sia illegittimo".