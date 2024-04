Torino Pride, il 15 giugno una parata "D'amore e di lotta"

"D'amore e di lotta". È questo il claim del Torino Pride 2024, che sfilerà per le vie della città il 15 giugno. Uno slogan per ribadire la battaglia intersezionale che lega insieme diritti sociali, civili e umani e che richiama il titolo di una raccolta poetica di Audre Lorde, che si autodefiniva "nera, lesbica, madre, guerriera, poeta". Accanto allo slogan, il nuovo manifesto del Pride, con grafica del giovane artista e illustratore torinese Nicolò Canova, che mette insieme tutti gli elementi caratteristici del tema di quest'anno, l'intersezionalità delle rivendicazioni, l'unicità delle persone, gli elementi della lotta e quelli della strada per trasmettere il senso di comunità unita verso la meta condivisa del riconoscimento dei diritti di tutti e tutte. "Quest'anno, e con questo clima politico tossico e asfittico, abbiamo ritenuto ancora più importante mettere l'accento sul riconoscersi, prendere posizione e agire - dice Luca Minici, coordinatore del Torino Pride - D'amore e di lotta è la sintesi perfetta di tutto. Ridefiniamo il nostro concetto di amore cercando di andare oltre l'ormai abusato 'Love is love', perché i nostri riconoscimenti e i nostri diritti ci spettano al di là dell'amore romantico. E ci riappropriamo anche del concetto di lotta, intesa come viaggio sul percorso dei diritti senza lasciare indietro nessuna persona. La nostra - conclude Minici - è una grande chiamata all'azione".