Migranti: Piantedosi, "i Cpr imposti dalla Ue, li aumenteremo"

"Il Governo sta dedicando un particolare impegno per rendere più efficaci le procedure di allontanamento e per migliorare la rete dei Centri per i rimpatri che, lo rammento, sono stati introdotti dalla legge Turco-Napolitano e corrispondono a precisi obblighi imposti dalla normativa europea, di recente ulteriormente rafforzata". Così il ministro dell'Interno, Matteo PIantedosi, rispondendo al question time al Senato. "E' l'Unione Europea peraltro - ricorda Piantedosi - che impone la realizzazione dei Cpr al fine di garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, non altre finalità, sicchè il mancato trattenimento in tali strutture esporrebbe l'Italia a responsabilità per violazione delle norme Ue e alle conseguenti sanzioni". "Il Governo - prosegue il ministro - ha già messo in campo diverse misure per ampliare la capacità ricettiva dei Cpr e per renderli più adeguati alle loro funzioni, anche in ragione della forte correlazione, in senso positivo, tra numero dei rimpatri e posti disponibili nelle strutture. I dati registrati anche lo scorso anno confermano l'assoluta necessità di avere a disposizione un numero adeguato di posti in tali strutture per migliorare la capacità del sistema Paese di contrastare l'incremento dell'immigrazione irregolare con un aumento delle percentuali di rimpatrio". "A tal fine - sottolinea - è in via di definizione un piano straordinario per l'individuazione di aree da destinare a tali strutture e contemporaneamente si sta procedendo ad interventi di ristrutturazioni dei Cpr già attivi sul territorio nazionale oggetto di ripetuti atti vandalici da parte dei migranti stessi lì ospitati". Infine, conclude, "queste strutture consentono di trattenere soggetti per i quali la libera circolazione sul territorio, nelle more del rimpatrio, rappresenterebbe un rischio concreto e attuale per la sicurezza delle nostre comunità".