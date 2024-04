Sciopero Cgil e Uil, altissima adesione

Alla manifestazione in piazza Castello, a Torino - spiega la Cgil - hanno partecipato centinaia di lavoratrici e lavoratori. L'astensione dal lavoro, nella giornata di sciopero generale proclamato da Cgil e Uil, ha raggiunto adesioni massicce in molte aziende del torinese. Nel settore dei metalmeccanici, che domani incroceranno le braccia per lo sciopero unitario di Mirafiori, si sono registrate - secondo i dati sindacali - adesioni altissime alla Sodecia, alla Leonardo di Caselle - che impiega circa 3.000 dipendenti - (70%) e alla Thalenia Alenia Space (60%). Nel settore edilizio, che oggi ha indetto lo sciopero per l'intera giornata, nell'impresa Margaritelli Ferroviaria, tra i 200 dipendenti, il 65% ha scioperato. Nel comparto chimico, nell'azienda Trelleborg, si è raggiunta la percentuale del 90% di astensione al lavoro e nella Isva Vernici, nel corso del primo turno il 100%. Nel settore merci e ferrovieri, invece, si è registrata una media di adesioni pari al 55%, mentre nell'azienda municipalizzata Amiat si è raggiunto il 30%. "Queste percentuali di adesione testimoniano la necessità urgente di cambiare il mercato del lavoro. Il governo deve urgentemente intervenire per garantire a lavoratrici e lavoratori sicurezza, contratti adeguati al costo della vita, una fiscalità progressiva ed equa, lotta all'evasione fiscale ed una sanità pubblica e universale" spiega Gabriella Semeraro, segretaria generale della Cgil Torino.