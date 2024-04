Vice ministro Leo visita la fabbrica Coca Cola di Gaglianico

Visita istituzionale del vice ministro dell'economia Mauizio Leo, oggi, all'impianto produttivo Cch CircularPET di Gaglianico (Biella) di Coca-Cola HBC Italia. Era accompagnato dall'assessore al lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino, e dai rappresentanti dell'azienda Stefano Lorenzon, direttore dello stabilimento, e Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sustainability Director di Coca-Cola HBC Italia. Nel corso della visita sono state descritte agli ospiti le tecnologie all'avanguardia impiegate nello stabilimento che, grazie a un investimento di oltre 30 milioni di euro, il più grande del Gruppo Coca-Cola HBC, è stato trasformato da fabbrica in disuso in un impianto che impiega 56 persone, selezionate sul territorio anche grazie al supporto dell'Agenzia Piemonte Lavoro e tutte appositamente formate per avere le competenze necessarie a gestire gli innovativi macchinari installati. "L'Italia è leader in Europa per il riciclo degli imballaggi e la nostra fabbrica di Gaglianico rappresenta un esempio concreto e tangibile di attenzione all'economia circolare da parte dell'industria delle bevande. - ha detto Pierini - Un settore virtuoso che tuttavia negli ultimi tempi ha affrontato difficoltà legate, ad esempio, all'aumento dei costi delle materie prime e alla contrazione dei consumi e che ora esprime una profonda preoccupazione dovuta alle possibili nuove tassazioni".