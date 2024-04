Egea porta in Tribunale istanza per omologa ristrutturazione

All'inizio della prossima settimana la multiutility albese Egea presenterà al Tribunale di Torino l'istanza di omologa degli accordi di ristrutturazione. Lo rende noto la società informando di avere "acquisito nella giornata di mercoledì 10 aprile l'attestazione del prof. Alessandro Danovi al piano di ristrutturazione". Nella giornata di ieri "si è conclusa la procedura di adesione delle banche e dei creditori finanziari del Gruppo alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti. A fine marzo Iren ha sottoscritto un accordo di investimento vincolante - nell'ambito del salvataggio di Egea - per l'acquisizione del 50% del capitale sociale di una NewCo, in cui saranno trasferiti i rami operativi di Egea, Egea Commerciale ed Egea Produzioni e Teleriscaldamento. La NewCo sarà partecipata da Iren al 50% attraverso un aumento di capitale di 85 milioni di euro che Iren sottoscrivera' e delibererà al closing dell'operazione, e per l'altro 50% da una MidCo, il cui capitale sociale sarà interamente detenuto da Egea.