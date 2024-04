Sfonda vetrina per rubare scarpe, bloccato da un carabiniere

Un carabiniere libero dal servizio, insieme ai colleghi di Casalborgone (Torino), ha arrestato a Chivasso un trentunenne senza fissa dimora che, di notte, aveva appena mandato in frantumi la vetrina di un negozio di abbigliamento con un mattone per rubare alcune paia di scarpe. Il ladro, fermato in flagranza, dovrà rispondere di furto aggravato e danneggiamento. La refurtiva è stata recuperata dai militari dell'Arma e restituita al titolare dell'esercizio commerciale.