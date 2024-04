Giornata della Terra, a Torino ieri 28.000 persone

Cambiamenti climatici, biodiversità, giovani e inclusione sociale sono stati i temi che hanno fatto da fil rouge alla "Giornata della Terra Torino", che si è svolta ieri dalle 9 alle 24 in più aree dei Musei Reali. La manifestazione, organizzata e promossa a Torino da AWorld1 e Club Silencio2, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo - ha offerto oltre 15 ore di attività e intrattenimento no-stop tra workshop, talk, laboratori, attività, spettacoli, esibizioni ed installazioni. "La Giornata della Terra si è confermata una vera e propria festa e la presenza di oltre 28mila persone ci fa ben sperare rispetto alla nostra mission di sensibilizzare ed attivare la cittadinanza di Torino verso una maggior consapevolezza" ha commentato Alessandro Armillotta, ceo e co-founder di AWorld. "La creazione di un palinsesto molto diversificato, in grado di parlare davvero a tutti, grazie a un corretto mix di momenti divulgativi e leisure, dinamici e statici, culturali e pop ci ha premiato" aggiunge Alberto Ferrari, presidente del Club Silencio. Nel corso della giornata l'assessora Chiara Foglietta ha discusso, insieme a rappresentanti del mondo accademico, sulla possibilità si sviluppare sinergie integrate per affrontare le sfide dell'Agenda 2030 e Martina Donlon, capo della comunicazione climatica delle Nazioni unite, in collegamento da New York ha sensibilizzato il pubblico verso un'azione congiunta e sempre più attiva.