Merlo, "le forze centriste non possono che essere con Cirio"

"Come rilevano i sondaggi, e pur senza particolari sorprese, è evidente a quasi tutti che le forze centriste, riformiste e moderate in vista del prossimo voto regionale piemontese non possono che essere con Alberto Cirio. E, nello specifico, nella lista civica del presidente. E questo per la semplice ragione che nella coalizione di sinistra la politica di centro, il centro riformista e popolare sono ormai del tutto fuori luogo e fuori tempo. Per non parlare, come ovvio, del populismo antipolitico dei 5 stelle". Ad affermarlo, in una nota, è Giorgio Merlo, dirigente nazionale Tempi Nuovi - Popolari uniti. "Ecco perché - aggiunge - l'elettorato centrista piemontese, che continua ad essere uno degli elementi costitutivi e decisivi per decretare, o meno, il successo di una alleanza politica e di governo, si riconosce nel progetto e nella proposta del presidente Cirio. Il tutto senza alcuna polemica politica o di schieramento perché si limita, appunto, a fotografare una situazione che è sotto gli occhi di tutti. Sondaggisti compresi, come ovvio e scontato".