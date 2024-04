Regione Piemonte, acquisito l'ospedale di Settimo Torinese

La Regione Piemonte ha acquisito tramite l'Asl Torino 4 la proprietà dell'immobile dell'ospedale civico di Settimo Torinese (Torino). L'atto, siglato di fronte al notaio, prevede la rinuncia dei diritti e di superficie da parte della società Saapa, che possedeva finora il bene, e il rientro della struttura all'interno del patrimonio della sanità pubblica. Contestualmente all'atto è stato anche estinto il mutuo di 28 milioni di euro, che pesava sull'immobile, con risorse messe a disposizione dalla Regione. Per la Regione Piemonte, si legge in una nota, "si tratta di un atto di messa in sicurezza dell'ospedale, che prosegue il suo servizio a favore della comunità e che entra ora a far parte del patrimonio immobiliare pubblico". Per il Comune l'acquisizione dell'immobile da parte della Regione "rappresenta un passaggio fondamentale, perché consolida il mantenimento dei servizi sanitari sul territorio".