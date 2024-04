Autonomia: Silvestro (FI), domani audizioni su Lep in Piemonte

Domani 22 aprile, dalle ore 12 presso la Prefettura di Torino, si riunirà la Commissione bicamerale per le Questioni Regionali per la sua nona tappa del ciclo di audizioni sull’indagine conoscitiva sui Lep. “Prosegue il nostro impegno nelle regioni d’Italia per l’indagine conoscitiva sui livelli essenziali di prestazione legati all’attuazione dell’Autonomia differenziata”, dichiara il Presidente della Commissione e senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. “L’incontro di domani in Piemonte sarà il nono che ci apprestiamo a svolgere. L’indagine che stiamo eseguendo in tutto il Paese - prosegue - servirà a far emergere le problematiche legate ai livelli essenziali di prestazione, che devono essere la garanzia dell'unità del Paese, eliminando il gap che già esiste tra le Regioni e consentendo di superare finalmente il vecchio criterio della spesa storica. Domani avremo un calendario ricco di incontri, saranno auditi Alberto Cirio, Presidente della regione Piemonte; Valentina Cera, consigliere città metropolitana di Torino; Michela Favaro, vice sindaco città di Torino; Guido Bolatto, segretario generale Camera di Commercio, le organizzazioni datoriali e i sindacati della regione Piemonte”, conclude Silvestro.