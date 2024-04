Farnesina: a Torino conferenza addetti scientifici e spaziali

Prende avvio oggi al Castello del Valentino a Torino la Conferenza degli Addetti scientifici e spaziali e degli Esperti agricoli 2024 con il titolo "L'Italia tecnologica motore dell'internazionalizzazione" e che si svolgerà nei giorni 21, 22 e 23 aprile. E' quanto si legge in una nota della Farnesina. "La Diplomazia scientifica è uno straordinario strumento per sostenere la crescita del Paese, rafforzarne la competitivita' e promuovere un'immagine dell'Italia innovativa" ha commentato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, che ha evidenziato il ruolo della rete di 53 Addetti scientifici e spaziali e degli 8 Addetti agricoli quale strumento di promozione del Sistema Italia all'estero. La conferenza prevede una sessione istituzionale aperta alla stampa il 23 aprile alle 11.30, alla quale interverranno Tajani, il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il Sottosegretario di Stato per le Imprese e il Made in Italy, Fausta Bergamotto, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e il rettore del Politecnico di Torino, Stefano Paolo Corgnati. E' inoltre previsto un fitto programma di incontri, che si sviluppa sulle tre giornate, su temi e settori strategici per la competitività del Paese: intelligenza artificiale, aerospazio, trasferimento tecnologico, innovazione e startup, tecnologie applicate all'agricoltura. Obiettivo dell'evento è offrire un momento di scambio tra la Farnesina, la rete degli Addetti e degli Esperti che operano presso le ambasciate italiane all'estero e le principali realtà italiane della scienza, della ricerca e dell'innovazione.