Biennale Tecnologia a Torino chiude con 50.000 presenze

Si conclude oggi con la lectio di Cory Doctorow la quarta edizione di Biennale Tecnologia, la manifestazione culturale organizzata dal Politecnico di Torino. Il tema di quest'anno, Utopie realiste, è stato raccontato attraverso un programma fondato sulla stretta collaborazione tra le scienze tecnologiche e le scienze sociali e umane, richiamando il motto stesso della manifestazione: Tecnologia e/è umanità. Nel corso delle quattro giornate, in cui i sono contate 50.000 presenze, si sono confrontati 280 relatori da tutto il mondo per un totale complessivo di 160 incontri animati dalla grande partecipazione di un pubblico di ogni età. Hanno partecipato attivamente agli eventi in programma gli studenti del Politecnico di Torino e a loro si sono uniti anche i 200 ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia ospitati per la prima volta gratuitamente da Biennale Tecnologia, insieme a 800 studenti che hanno scelto Biennale come meta per la gita d'istruzione. "Chiudiamo questa quarta edizione di Biennale Tecnologia - ha commentato Stefano Corgnati, rettore del Politecnico e presidente della Biennale - con entusiasmo, perché abbiamo compreso quanto sia importante aprire il nostro ateneo ai cittadini e alle cittadine che hanno frequentato i nostri spazi per gli eventi in programma. Biennale Tecnologia ha centrato uno dei suoi obiettivi più importanti: aprirsi ai giovani e alle giovani che in questa edizione sono stati numerosi e partecipi e con loro abbiamo affrontato temi come la sostenibilità, la tutela del pianeta e le sfide del futuro che ci attendono".