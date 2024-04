Delmastro: galassia anarchica è delinquenza

"I miei più vivi complimenti alla Digos di Torino e alla Procura di Torino per la complessa indagine nei confronti della violenta galassia anarchica pro Cospito che, nel marzo del 2023, saccheggiò e devastò Torino. Finalmente viene ribadito che la galassia anarchica torinese è delinquenza: cagionare 630 mila euro di danni, manifestare con mazze, bombe carta, coltelli, martelli, bastoni, caschi non è libertà di pensiero, ma violenza, illegalità diffusa che deve essere fermata con tutti gli strumenti dell'ordinamento penale, ivi compreso il carcere duro per l'ispiratore Cospito". È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia.